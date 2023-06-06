Разрушение на Каховской ГЭС может повлиять на поставку воды в Крым

Проблемы с поставкой воды в Крым могут возникнуть в результате разрушения дамбы Каховской ГЭС, предупредил глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев.
«На данный момент единственной угрозой является возможность проблем с доставкой воды в Крым. Кроме того, вы слышите, что продолжаются атаки со стороны ВСУ на Новую Каховку. Однако мы находимся на месте, электроэнергия подается. Мы работаем, не беспокойтесь, все будет в порядке», — заявил Леонтьев.
Верхняя часть Каховской ГЭС разрушена в результате обстрела. Подъем воды в городе сейчас составляет от 2,5 до 4 метров. В настоящее время власти осуществляют «все мероприятия» на случай временной эвакуации «незначительной части людей».