Зеленский проведет экстренное заседание в связи с подрывом Каховской ГЭС

Президент Украины Владимир Зеленский проведет экстренное заседание Совета нацбезопасности в связи с подрывом Каховской гидроэлектростанции. Информацию об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.
Обрушение плотины Каховской ГЭС произошло в результате ночных атак. В настоящее время происходит неконтролируемый сброс воды и затопление прилегающих территорий.
По словам мэра Новой Каховки Владимира леонтьева, эвакуация населения в связи с произошедшим не требуется. Сейчас все экстренные службы города находятся в режиме готовности. Уровень воды поднялся на четыре метра.