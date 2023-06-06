Немецкий политолог Мюнклер указал на неспособность ВСУ к масштабному наступлению

Украина не в состоянии организовать классическое крупномасштабное контрнаступление. Разговоры о нем — выдумка, сообщил в беседе с изданием Focus политолог Герфрид Мюнклер.
«Классическое крупное наступление, позволяющее одной армии сокрушить другую, требует превосходства 3:1. Украина не в состоянии это сделать», — сказал эксперт.
Мюнклер считает, что масштабы украинского наступления окажутся гораздо скромнее ожидаемых. Вооруженные силы Украины будут атаковать и проверять российские войска на разных направлениях. Но это будет не широкомасштабное контрнаступление, а «война на истощение», предупредил политолог из Германии.