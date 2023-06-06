Немецкий политолог Мюнклер указал на неспособность ВСУ к масштабному наступлению

Мюнклер считает, что масштабы украинского наступления окажутся гораздо скромнее ожидаемых. Вооруженные силы Украины будут атаковать и проверять российские войска на разных направлениях. Но это будет не широкомасштабное контрнаступление, а «война на истощение», предупредил политолог из Германии.