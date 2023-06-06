Рогов: опасности для Запорожской АЭС из-за разрушения Каховской ГЭС пока нет

Обрушение плотины Каховской гидроэлектростанции пока не представляет критической опасности для Запорожской АЭС. Об этом заявил ТАСС глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Ранее стало известно, что в результате обстрела плотина Каховской ГЭС была разрушена. В настоящее время происходит неконтролируемый сброс воды и затопление прилегающих территорий.
По словам мэра Новой Каховки Владимира Леонтьева, все экстренные службы находятся на месте происшествия. Уровень воды поднялся на 2,5 метра.