Артиллеристы блокируют подвоз боеприпасов ВСУ в Донбассе

Артиллеристы российской 1-й танковой армии во взаимодействии с разведчиками на ряде участков в Донбассе блокируют подвоз боеприпасов противнику. Об этом РИА Новости сообщил боец с позывным «Джокер».
«Противника держим в узде благодаря четкому и постоянному наблюдению и взаимодействию между подразделениями, а также постоянному подавлению огнем», – заявил «Джокер».
По его словам, при обнаружении новых маршрутов подвоза боеприпасов артиллерия наносит удары по противнику. В зависимости от цели работа в основном ведется на подавление и уничтожение. Поэтому расход боеприпасов варьируется каждый день, в зависимости от техники или личного состава противника, добавил боец.