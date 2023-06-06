Артиллеристы блокируют подвоз боеприпасов ВСУ в Донбассе

По его словам, при обнаружении новых маршрутов подвоза боеприпасов артиллерия наносит удары по противнику. В зависимости от цели работа в основном ведется на подавление и уничтожение. Поэтому расход боеприпасов варьируется каждый день, в зависимости от техники или личного состава противника, добавил боец.