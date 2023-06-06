Российская армия захватила опорный пункт ВСУ на Марьинском направлении

Российские военные выбили роту противника из опорного пункта на Марьинском направлении в Донецкой Народной Республике. Информацию РИА Новости подтвердил старший офицер артиллерийской батареи с позывным «Тамбов».
По его словам, опорный пункт захвачен, но вокруг него продолжаются бои. Нет никаких причин полагать, что объект перейдет снова в руки украинской армии.
Военные. Принимавшие участие в штурме, рассказали, что после разведки с воздуха артиллерийский полк 150 бригады накрыл позиции ВСУ огнем, после чего штурмовики 110-й бригады выбили противника из опорного пункта. Украинская сторона понесла большие потери в живой силе.