Пленный украинский боевик рассказал о расстреле машины с мирными жителями в Мариуполе

Пленный боевик «Азова»✱ (запрещенная в РФ террористическая организация) признался в расстреле автомобиля с мирными жителями весной 2022 года в Мариуполе. Об этом сообщило РИА Новости.
Инцидент произошел в центре Мариуполя 19 марта 2022 года. Старший солдат «Азова» рассказал, что синяя машина ВАЗ-2109 двигалась со стороны позиций предполагаемого противника. Водитель не реагировал на предупредительные выстрелы. Тогда по команде командира «Огонь!» боевики начали стрелять по автомобилю.
В машине оказались двое мужчин, две женщины и трое детей. Водитель погиб, без движения находился пассажир на переднем сиденье. Маленький мальчик получил ранение в левое плечо. О дальнейшей судьбе выживших солдат «Азова» не знает. Он слышал, что их передали местным жителям и позже отвезли в городскую больницу.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация