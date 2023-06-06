Пленный украинский боевик рассказал о расстреле машины с мирными жителями в Мариуполе

В машине оказались двое мужчин, две женщины и трое детей. Водитель погиб, без движения находился пассажир на переднем сиденье. Маленький мальчик получил ранение в левое плечо. О дальнейшей судьбе выживших солдат «Азова» не знает. Он слышал, что их передали местным жителям и позже отвезли в городскую больницу.