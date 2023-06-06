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Российские штурмовики Су-25 нанесли удар по 81-й аэромобильной бригаде ВСУ

Армия
Российские штурмовики Су-25 нанесли удар по 81-й аэромобильной бригаде ВСУ

Штурмовики Су-25 российской группировки войск «Центр» нанесли удары ракетами по 81-й аэромобильной бригаде ВСУ. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра российской группировки Александр Савчук.

Три группы аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении попытались вернуть утраченные позиции. Штурмовики Су-25 нанесли по ним ракетные удары. Экипажи Су-34 нанесли бомбовые удары по командно-наблюдательному пункту, складу боеприпасов и шести опорным пунктам ВСУ в районах поселений Торское, Невское и Петровское.

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