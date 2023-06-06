Российские штурмовики Су-25 нанесли удар по 81-й аэромобильной бригаде ВСУ

Три группы аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении попытались вернуть утраченные позиции. Штурмовики Су-25 нанесли по ним ракетные удары. Экипажи Су-34 нанесли бомбовые удары по командно-наблюдательному пункту, складу боеприпасов и шести опорным пунктам ВСУ в районах поселений Торское, Невское и Петровское.