«Ведомости»: налог на сверхприбыль прошлых лет признали антиконституционным

Как отметили в ведомстве, законопроект «О налоге на сверхприбыль прошлых лет» опирается на прибыль прошлых лет как на налоговую базу, что дает обратную силу нормам, которые регулируют такие правоотношения. Это противоречит статье 57 Конституции РФ, гласящей, что законы, устанавливающие новые налоги, обратной силы не имеют.