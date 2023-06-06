«Ведомости»: налог на сверхприбыль прошлых лет признали антиконституционным

Министерство юстиции Российской Федерации признало налог на сверхприбыль прошлых лет противоречащим Конституции. Об этом пишут «Ведомости».
Как отметили в ведомстве, законопроект «О налоге на сверхприбыль прошлых лет» опирается на прибыль прошлых лет как на налоговую базу, что дает обратную силу нормам, которые регулируют такие правоотношения. Это противоречит статье 57 Конституции РФ, гласящей, что законы, устанавливающие новые налоги, обратной силы не имеют.
Несмотря на это, Минюст законопроект поддержал наравне в другими ведомствами. Известно, что от налогов освободят пользователей единого сельхоз налога, а также ряд других секторов, включая IT и оборонный сектор.