Экс-президент Украины Петр Порошенко считает, что благодаря Минским соглашениям Украина смогла получить достаточное количество оружия. Об этом заявил в интервью газете Corriere della Sera.
Порошенко признал, что Минские соглашения имели некоторые недостатки, однако он подчеркнул их важность и необходимость. Бывший украинский лидер утверждает, что именно его усилиями была сформирована современная украинская армия.
Он также похвалил президента США Джо Байдена за отмену санкций, которые препятствовали предоставлению Украине оружия. Порошенко отметил, что важно помнить об этом, но при этом подчеркнул, что Украина сама выстроила «живой щит сопротивления».
Благодаря Минским соглашениям им удалось выиграть время, отметил бывший президент и теперь они имеют доступ к оружию, финансированию и поддержке союзников.