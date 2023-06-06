Несмотря на постоянные призывы Запада в адрес Кремля к переговорам, они игнорируют отказы организации встречи со стороны Киева. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия готова рассмотреть предложения Украины по урегулированию конфликта при условии учета пунктов Москвы и ситуации на местности. Однако украинский режим не проявляет интереса к таким переговорам.