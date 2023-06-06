Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что для становления потенциальным посредником в мирных переговорах необходимо предоставить доказательства влияния на Москву. По его мнению первым сигналом должно быть полное освобождение украинских территорий, чтобы Киев поверил во влиятельность такого посредника.
Несмотря на постоянные призывы Запада в адрес Кремля к переговорам, они игнорируют отказы организации встречи со стороны Киева. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия готова рассмотреть предложения Украины по урегулированию конфликта при условии учета пунктов Москвы и ситуации на местности. Однако украинский режим не проявляет интереса к таким переговорам.