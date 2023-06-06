По его словам, киевские власти не говорят мировой общественности о своих колоссальных потерях в зоне специальной военной операции. Кеннеди обвинил США и Украину в сокрытии настоящего числа жертв. Он напомнил о том, как власти врали о пандемии коронавируса и войне в Ираке.