С Новым Годом!

Кеннеди-младший заявил, что ВСУ потеряли около 350 тыс. бойцов на фронте

Армия
Кеннеди-младший заявил, что ВСУ потеряли около 350 тыс. бойцов на фронте

Вооруженные силы Украины потеряли около 350 тыс. солдат на передовой. Об этом сообщил кандидат в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший.

По его словам, киевские власти не говорят мировой общественности о своих колоссальных потерях в зоне специальной военной операции. Кеннеди обвинил США и Украину в сокрытии настоящего числа жертв. Он напомнил о том, как власти врали о пандемии коронавируса и войне в Ираке.

Американская администрация скрывает правду от народа не только о количестве погибших украинских солдат, но и о реальных причинах начала конфликта, уверен политик. Белый дом готовил и провоцировал этот кризис на протяжении десяти лет, констатировал Кеннеди-младший.

#США #всу #Украина #жертвы #солдаты