ТСН: взрывы прогремели в двух областях Украины

Взрывы прогремели в нескольких регионах Украины. Информацию о происшествии предоставил местный Telegram-канал ТСН.
По предварительным данным, несколько взрывов были слышны в ночь с понедельника на вторник в Днепропетровской и Харьковской областях. В районах зафиксирована работа систем противовоздушной обороны. По всей стране звучат сирены воздушной тревоги.
Российская армия наносит массированные удары по военной инфраструктуре киевского режима с 10 октября прошлого года. Данная мера была принята через два дня после подрыва Крымского моста. Целями ВС РФ становятся объекты энергетики, обороны и командные пункты.