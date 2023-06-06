Associated Press раскрыло причину смерти советского разведчика Ханссена

Бывший высокопоставленный сотрудник ФБР и советско-российской разведки Роберт Ханссен, умерший в американской тюрьме, не был жертвой насильственной смерти. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники.
«По предварительным данным, причиной смерти стали естественные причины», - говорится в сообщении о смерти Хансена.
В 2002 году агент был приговорен к 15 пожизненным заключениям подряд. Он отбывал наказание в федеральной тюрьме самого строгого режима в США недалеко от Флоренса, штат Колорадо.