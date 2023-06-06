Украинцы становятся жертвами несбыточных надежд одержать верх над Россией, которые им дает киевское руководство. Такой точкой зрения поделился американский подполковник Дэниел Дэвис в беседе с автором YouTube-канала Judging Freedom.
Он отметил, что тяжело переживает бессмысленную гибель украинского народа в погоне за невозможным. При этом правительство страны продолжает подпитывать надежду в то, что ВСУ смогут победить в текущем конфликте.
«Не вижу для них никакого военного пути к победе, конфликт лишь будет добавлять им жертв», — сказал офицер.
По словам Дэвиса, активные действия украинской армии могут лишь вскрыть слабые места ВС России. Однако для Москвы возможные атаки ВСУ уже не будут сюрпризом.