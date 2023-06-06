«Планету Земля всю уничтожили пять раз»: Пригожин высмеял новый отчет Конашенкова

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин высмеял новый отчет Минобороны России об успехах в зоне специальной военной операции на Украине. Слова предпринимателя опубликовала его пресс-служба в Telegram-канале.
Ранее официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков сообщил, что российская армия уничтожила более 1500 украинских военных, 28 танков и 109 боевых бронированных машин. Однако многим эти цифры показались завышенными.
«Я думаю, что барон Мюнхгаузен отдыхает. Вообще нужно сложить все цифры, которые дает Конашенков. Я думаю, что мы уже просто планету Земля всю уничтожили пять раз», — сказал Пригожин.
Для уничтожения 1,5 тыс. солдат должна быть настоящая бойня на фронте на протяжении 150 километров, подчеркнул основатель ЧВК «Вагнер». Также он иронично отметил, что такими темпами российская армия доберется до инопланетян.