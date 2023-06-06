«Потеряли серьезнейший населенный пункт»: Пригожин высказался об «успехе» ВС РФ на Запорожье

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о ситуации на фронте и проблемах в Запорожской области. Мнением бизнесмен поделился в интервью Telegram-каналу «СИГНАЛ».
Предприниматель отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в трех местах прорвали линию обороны под Артемовском. Идет накопление войск противника, на днях начнутся активные действия в Белгородской области, готовится удар на Донецк, а в Запорожье уже «потеряли серьезнейший населенный пункт».
По его мнению, часть генералов должны отправиться на передовую. Из них можно было бы создать генеральский полк, предложил предприниматель.
«Так вот, часть должны в окопы пойти. Хотя я думаю, что пару бригад или полк генеральский, чтобы им дать по автомату, чтобы животы скинули и пошли умирать за родину. Можно сделать. Это лучше, чем мобилизованные бессрочно, сейчас в Белгородской области которые погибают», – сказал основатель ЧВК «Вагнер».
Пригожин признал, что есть и способные управлять люди. Через некоторые время, лишившись покровительства, они могут «собраться в кучу», считает предприниматель.
Бизнесмен рассказал о ситуации в Соледаре и Белгородской области, проблемах российской армии и обстановке на фронте в разговоре с военкором Викторией Толкачевой Полное интервью с Евгением Пригожиным доступно в Telegram-канале «СИГНАЛ».