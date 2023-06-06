«Потеряли серьезнейший населенный пункт»: Пригожин высказался об «успехе» ВС РФ на Запорожье

Предприниматель отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в трех местах прорвали линию обороны под Артемовском. Идет накопление войск противника, на днях начнутся активные действия в Белгородской области, готовится удар на Донецк, а в Запорожье уже «потеряли серьезнейший населенный пункт».