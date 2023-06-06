Глава ИРИ Гореславский представил две вероятные причины блокировки YouTube в России

Гореславский подчеркнул в беседе с РБК, что Google и YouTube, судя по их логике и предыдущим действиям, стремятся сохранить свое присутствие в различных странах и не склонны самостоятельно покидать рынки. Решение не соответствует интересам бизнеса, стратегии и значимости данных, которые пользователи оставляют на платформе.