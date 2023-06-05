Минобороны предложило оповещать граждан о мобилизации по СМС

Министерство обороны Российской Федерации предложило внести изменения в положение о призыве граждан в рамках мобилизации. Предлагается рассылать оповещения по СМС.
В проекте постановления, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, говорится что военный комиссариат также может направлять СМС-уведомления мобилизованным. Такое решение, по мнению ведомства, позволит сократить сроки по оповещению граждан в рамках мобилизации.
На данный момент военные комиссариаты должны выписывать гражданам повестки. Точно неизвестно, когда ведомство планирует перейти на новую систему оповещения.