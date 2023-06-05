Economist: Запад ожидал начала контрнаступления ВСУ еще две недели назад

Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что Вооруженные силы Украины начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южнодонецком направлении. По словам генерал-лейтенанта, это сделано с целью прорвать оборону на некоторых участках фронта, которые, по мнению Киева, кажутся наиболее уязвимыми.