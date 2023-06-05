Economist: Запад ожидал начала контрнаступления ВСУ еще две недели назад

Запад ожидал начала контрнаступления Вооруженных сил Украины еще две недели назад. Об это написало издание Economist со ссылкой на должностных лиц.
Некоторые из чиновников проявляли нетерпение. Однако по данным агентства Reuters, в генеральном штабе ВСУ отрицают начало контрнаступления украинкой армии.
Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что Вооруженные силы Украины начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на Южнодонецком направлении. По словам генерал-лейтенанта, это сделано с целью прорвать оборону на некоторых участках фронта, которые, по мнению Киева, кажутся наиболее уязвимыми.