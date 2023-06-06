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Бывший советник Кучмы Соскин заявил, что ВСУ встретила тщательно подготовленная российская армия

Армия
Бывший советник Кучмы Соскин заявил, что ВСУ встретила тщательно подготовленная российская армия

Наступающие силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) столкнулись с хорошо подготовленной российской армией. Об этом заявил в своем блоге на YouTube экс-советник Кучмы Олег Соскин.

Эксперт отметил, что там были четыре линии обороны, каждый сектор был прострелен, и беспилотники следили за пространством 24 часа в сутки, что исключало фактор внезапности.

После неудачи ВСУ в информационном поле Украины наступило затишье, и все СМИ молчат о масштабах потерь украинских силовиков.

Министерство обороны России в понедельник сообщило о разгроме наступающих сил ВСУ. Украинская армия пыталась продвинуться на пяти участках фронта на Южнодонецком направлении. В российском ведомстве подчеркнули, что попытка противника прорвать укрепления провалилась.

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