Наступающие силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) столкнулись с хорошо подготовленной российской армией. Об этом заявил в своем блоге на YouTube экс-советник Кучмы Олег Соскин.
Эксперт отметил, что там были четыре линии обороны, каждый сектор был прострелен, и беспилотники следили за пространством 24 часа в сутки, что исключало фактор внезапности.
После неудачи ВСУ в информационном поле Украины наступило затишье, и все СМИ молчат о масштабах потерь украинских силовиков.
Министерство обороны России в понедельник сообщило о разгроме наступающих сил ВСУ. Украинская армия пыталась продвинуться на пяти участках фронта на Южнодонецком направлении. В российском ведомстве подчеркнули, что попытка противника прорвать укрепления провалилась.