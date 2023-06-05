MWM: польские военачальники усомнились в способности ВСУ победить в конфликте с Россией

Высокопоставленные польские военнослужащие считают, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) не хватит сил для наступления. Об этом сообщил американский журнал Military Watch Magazine (MWM).
«В отличие от политических лидеров, польские военачальники неоднократно выражали серьезные сомнения относительно способности Украины и ее союзников одержать победу в продолжающемся конфликте с Россией», — отметил автор статьи.
Однако Варшава оказывает Киеву активную помощь и отправляет на территорию соседнего государства военнослужащих для проведения совместных операций против российской стороны, говорится в публикации.
Экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор ранее заявлял, что в составе ВСУ находятся 20 тыс. польских наемников. Многие из них погибли, подчеркнул американский офицер.