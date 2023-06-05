Росалкоголь заблокировал оборот продукции «Мистер Сидр» после массового отравления

Росалкогольрегулирование наложило запрет на оборот продукции компании ООО «Анди», выпускающего напиток «Мистер Сидр», которым массово отравились люди в нескольких областях страны. Об этом стало известно из официального заявления службы.
Отгрузки и поставки продукции компании заблокированы по всей России. Товар планируется отследить и изъять из продажи.
Ранее стало известно о случаях массового отравления людей напитком «Мистер Сидр» в Ульяновской, Самарской и Нижегородской областях. На текущий момент известно о 16 летальных случаях. Первые отравления начались в субботу, 3 июня.