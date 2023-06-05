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Росалкоголь заблокировал оборот продукции «Мистер Сидр» после массового отравления

Происшествия
Росалкоголь заблокировал оборот продукции «Мистер Сидр» после массового отравления

Росалкогольрегулирование наложило запрет на оборот продукции компании ООО «Анди», выпускающего напиток «Мистер Сидр», которым массово отравились люди в нескольких областях страны. Об этом стало известно из официального заявления службы.

Отгрузки и поставки продукции компании заблокированы по всей России. Товар планируется отследить и изъять из продажи.

Ранее стало известно о случаях массового отравления людей напитком «Мистер Сидр» в Ульяновской, Самарской и Нижегородской областях. На текущий момент известно о 16 летальных случаях. Первые отравления начались в субботу, 3 июня.

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