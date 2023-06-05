Гладков: около 100 жителей могли остаться в Новой Таволжанке

Около 100 жителей, по последним данным, оставались в Новой Таволжанке. Из-за обстрелов нет возможности зайти в поселение и уточнить информацию, сообщил в соцсетях губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Глава Шебекинского городского округа (ГО) Владимир Жданов ранее заявил, что утром 5 июня украинские войска выпустили по Новой Таволжанке свыше 70 ракет из реактивной системы залпового огня «Град».
«Знаю, что около 100 человек находилось (там), по докладу главы округа, но обстрелы последних двух дней нам не позволяют уточнить информацию», – отметил Гладков.
Губернатор добавил, что в настоящее время войти в населенный пункт невозможно. Он выразил надежду, что «как только ситуация изменится» можно будет вернуться к убеждению людей в необходимости покинуть Новую Таволжанку.