Гладков: медицинские бригады будут работать в ПВР на территории Белгородской области

Медицинские бригады будут работать в пунктах временного размещения на территории Белгородской области. Информацию об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, это будет сделано с помощью врачей ЦРБ, в том числе Шебекинской больницы и поликлиник Белгорода. График приема граждан можно посмотреть в каждом пункте временного размещения, а также на сайте Минздрава Белгородской области.
Один из мобильных комплексов начнет работать уже с 6 июня. Он откроется в ПВР Новооскольского городского округа. С 7 июня медбригада будет функционировать в ПВР Яковлевского городского округа и ПВР города Белгород.