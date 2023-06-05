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Евросоюз добавил девять россиян в стоп лист в рамках режима «за нарушения прав человека»

Политика
Евросоюз добавил девять россиян в стоп лист в рамках режима «за нарушения прав человека»

Европейский союз принял решение ввести персональные санкции против девяти россиян. Соответствующей информацией делятся СМИ.

Сообщается, что новые ограничения были приняты в рамках режима «за нарушения тишины». Рестрикции связаны с людьми, которые имеют отношение к делу журналиста Владимира Кара-Мурзы✱ (признан в России иноагентом).

Напомним, ранее Соединенные Штаты расширили санкционный список против России. Под удар попали семь физических лиц и одно юридическое. В частности, ограничения коснулись россиян Светланы Бойко, Алексея Лосева, Юрия Маколова и других.

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
#санкции #россия #ЕС