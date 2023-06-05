Евгений Пригожин опроверг информацию о вступлении экс-советника главы Следкома РФ Музраева в ЧВК «Вагнер»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин прокомментировал информацию о возможном досрочном освобождении экс-советника руководителя Следственного комитета России Михаила Музраева. По слухам, он хочет выйти на свободу под предлогом якобы участия в боевых действиях в рядах «музыкантов».
Редакция издания РИА «Новый День» обратилась к Пригожину с просьбой разъяснить ситуацию с Музраевым, который приговорен к 20 годам колонии строгого режима. В ответ глава «оркестра» заявил, что полученные данные не соответствуют действительности.
«ЧВК "Вагнер" больше не имеет возможности забирать заключенных из тюрем, поэтому любые разговоры о том, что мы кого-то забираем на боевые действия и он получит свободу, не соответствуют действительности», — передает его комментарий пресс-служба компании «Конкорд».
Ранее Евгений Пригожин отмечал, что служба в ЧВК «Вагнер» положительно влияет на бывших заключенных. По его словам, после окончания их контракта количество правонарушений снизилось в 25 раз.