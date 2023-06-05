Пригожин пообщался с военкором Telegram-канала «Сигнал» в тыловом лагере ЧВК «Вагнер»

Создатель «оркестра» прибыл в тыловой лагерь, где встретился с военкором для интервью, о чем сообщила пресс-служба компании «Конкорд». В частности, собеседники обсудили ситуацию в Белгородской области, атаку украинских беспилотников на Москву и обстановку на фронте.