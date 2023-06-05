Пригожин пообщался с военкором Telegram-канала «Сигнал» в тыловом лагере ЧВК «Вагнер»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин дал интервью военному корреспонденту Telegram-канала «Сигнал» Виктории Толкачевой в тыловом лагере «музыкантов». В ходе беседы он ответил ей на ряд актуальных вопросов относительно происходящего в зоне проведения спецоперации и приграничных регионах страны.
Создатель «оркестра» прибыл в тыловой лагерь, где встретился с военкором для интервью, о чем сообщила пресс-служба компании «Конкорд». В частности, собеседники обсудили ситуацию в Белгородской области, атаку украинских беспилотников на Москву и обстановку на фронте.
Также в ходе интервью была затронута тема выхода бойцов ЧВК «Вагнер» из Артемовска, ситуация в Соледаре, тактика Вооруженных сил Украины и подразделений Министерства обороны России.
Ранее Евгений Пригожин призвал СМИ не рассказывать «сказки» о событиях в зоне спецоперации и приграничье. По его мнению, должна освещаться только правда.