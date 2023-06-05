В Пентагоне сообщили о серьезном давлении на американскую военную промышленность из-за Украины

Аналитики Центра стратегических и международных исследований также пришли к выводу, что программа поддержки Украины выявила уязвимости в американском ОПК. Как следствие, Пентагон столкнулся с резким сокращением запасов противотанковых систем Javelin, ПЗРК Stinger и артиллерии калибра 155 миллиметров.