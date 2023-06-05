В Пентагоне сообщили о серьезном давлении на американскую военную промышленность из-за Украины

Оборонно-промышленный комплекс США испытывает серьезное давление в связи с поставками вооружения на Украину, заявил замглавы Пентагона по политическим вопросам Колин Каль.
Выступая на молодежном саммите НАТО, он признал, что военные корпорации не в состоянии оперативно восполнять запасы снарядов и оружия в арсеналах американской армии.
«Усилия по оказанию помощи украинцам оказали давление на нашу оборонно-промышленную базу», — сказал чиновник.
Аналитики Центра стратегических и международных исследований также пришли к выводу, что программа поддержки Украины выявила уязвимости в американском ОПК. Как следствие, Пентагон столкнулся с резким сокращением запасов противотанковых систем Javelin, ПЗРК Stinger и артиллерии калибра 155 миллиметров.