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Силовики задержали жителя Нижегородской области за помощь украинским спецслужбам

Происшествия
Силовики задержали жителя Нижегородской области за помощь украинским спецслужбам

Сотрудники ФСБ задержали жителя Нижегородской области, подозреваемого в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что мужчина по собственной инициативе связался с представителями спецслужб Украины и начал сотрудничать с ними на конфиденциальной основе с целью оказать помощь в деятельности, направленной против безопасности России. В его отношении возбудили уголовное дело.

Обвиняемый уже дал признательные показания, сейчас он находится под стражей. Расследование продолжается.

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