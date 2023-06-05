Новая возможность заработка: команда ЯRUS внедрила блоги с платным доступом на iOS

Пользователи социальной сети ЯRUS на базе iOS получили новую возможность заработать на любимом деле. Команда создателей внедрила функцию платного доступа к блогу в новом обновлении.
Активные и талантливые создатели контента смогут назначать цену за доступ по своему усмотрению. Кроме того, у блогеров будет два варианта подписок на выбор: единоразовый доступ или ежемесячный платеж.
«Через ленты с платным доступом блогеры смогут передавать дополнительную ценную информацию сообществу подписчиков, а пользователи получат важные знания в предметной области и более интерактивное и персонализированное взаимодействие с любимым автором», — отметил менеджер продукта соцсети Валерий Коляда.
Команда ЯRUS не оставила без внимания и пользователей Android. Они получили более мощную киберзащиту, а также ограничение количества хэштегов.