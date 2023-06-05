Зеленский обсудил с главой МИД Британии Клеверли «формулу мира»

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли «формулу мира» и предстоящий саммит НАТО в Литве. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.
Напомним, Клеверли прибыл в Киев, чтобы встретиться с украинским лидером. Стороны обговорили актуальные моменты, такие как конфликт с РФ и перспективы Киева стать членом Североатлантического альянса.
«Отдельно был поднят вопрос продвижения украинской формулы мира и подготовки глобального саммита по ее реализации. Стороны согласились с важностью привлечения к участию в этом мероприятии как можно большего количества государств, в частности Глобального Юга», — сказано в сообщении.
Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер высказался об отношении стран-членов НАТО к Зеленскому. По мнению военного, политик не пользуется популярностью в Альянсе.