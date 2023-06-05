Политолог Мирзаян назвал пять способов вернуть доверие между Россией и США

Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян сделал неожиданное заявление о том, как достичь оттепели в отношениях официальной Москвы и Вашингтона.
Эксперт назвал пять способов вернуть доверие между Россией и США. Своим мнением аналитик поделился в авторской статье для издания «Взгляд».
Первым делом американской стороне следует снять все антироссийские санкции, введенные на фоне проведения спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Вашингтону нужно прекратить давить на Москву, так как у нее нет другого выбора для защиты своих интересов. Правительство Соединенных Штатов должно прекратить поддерживать варварские шаги киевского режима, назвал Мирзаян второй пункт.
Третье действие, которое может привести к улучшению ситуации между США и РФ, отказ Вашингтона от накачки ВСУ оружием. Таким образом Соединенные Штаты лишь затягивают неизбежное. Речь идет о политическом крахе украинского государства, указал политолог.
Также Белому дому стоит прекратить расширять Североатлантический альянс на восток. Не втягивать в блок Молдавию, Армению, Грузию и «ошметок Украины». Это является четвертым условием для достижения оттепели. Пятым фактором Мирзаян назвал признание американским правительством уничтожения газопроводов «Северный поток» и выплату компенсации Москве за этот акт терроризма.