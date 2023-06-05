Политолог Мирзаян назвал пять способов вернуть доверие между Россией и США

Первым делом американской стороне следует снять все антироссийские санкции, введенные на фоне проведения спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Вашингтону нужно прекратить давить на Москву, так как у нее нет другого выбора для защиты своих интересов. Правительство Соединенных Штатов должно прекратить поддерживать варварские шаги киевского режима, назвал Мирзаян второй пункт.