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Reuters: бывший вице-президент США Пенс подал документы для участия в предвыборной гонке

Политика
Reuters: бывший вице-президент США Пенс подал документы для участия в предвыборной гонке

Бывший американский вице-президент Майк Пенс намерен принять участие в предвыборной гонке за кресло главы Белого дома. Об этом сообщает агентство Reuters.

Напомним, главными оппонентами следующих выборов в Соединенных Штатах считаются экс-президент Дональд Трамп и действующий лидер Джо Байден. Последний не так давно объявил о своем решении выдвинуть свою кандидатуру на второй срок, несмотря на преклонный возраст.

Ранее Трамп заявлял, что в случае победы на выборах урегулирует украинский конфликт в течение 24 часов. По его словам, он хорошо общается с российскими и украинскими властями, а потому сможет организовать переговоры и добиться результата.

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