Журналист из США Бом столкнулся с критикой в свой адрес после выпада в сторону Москвы

По мнению Бома, именно из-за спецоперации на Украине Кремлю приходится сталкиваться с ужасными последствиями. В ответ на это ведущий Анатолий Кузичев не только поднял на смех американца, но и поставил его на место, напомнив, что именно из-за западного мира был начат этот конфликт.