Неудачные попытки осудить Москву и оправдать терроризм Киева обернулись провалом для журналиста из США Майкла Бома. Гость из заокеанского государства столкнулся с жесткой критикой в свой адрес.
Это произошло в эфире передачи «Время покажет», куда Бом явился в качестве приглашенного эксперта. В рамках программы американский журналист сказал, что Вашингтон не наказывает киевский режим за теракты на территории РФ по одной простой причине — Москва сама в этом «виновата».
По мнению Бома, именно из-за спецоперации на Украине Кремлю приходится сталкиваться с ужасными последствиями. В ответ на это ведущий Анатолий Кузичев не только поднял на смех американца, но и поставил его на место, напомнив, что именно из-за западного мира был начат этот конфликт.
«Я не удивлен – и я требую ответа. Ты сказал, что мало не покажется? Так вот, я хочу, чтобы мало не показалось и им, и вам. Вот это мнение России», — заявил Кузичев.
Ранее американский политик Вивек Рамасвами призвал США вынудить Киев пойти на уступки России. Об этом рассказали авторы телеканала «360».