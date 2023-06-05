«Крупнейшая перестройка». НАТО удвоило военное присутствие в Восточной Европе

НАТО наращивает контингент на восточном фланге под предлогом угрозы со стороны России. Об этом сообщили журналисты американского издания The Washington Post.
Согласно их данным, руководство военно-политического блока занялось «крупнейшей перестройкой» со времен холодной войны. Командование Альянса утверждает, что главной целью нововведений будет защита «каждого дюйма» своей территории.
«Суть изменений заключается в том, чтобы дать очень четкий сигнал России, что мы настолько готовы, что даже не думайте о нас», — цитирует издание слова премьер-министра Эстонии Каи Каллас.
После активизации конфликта на Украине страны НАТО частично укрепили свой восточный фланг, создав боевые группы в Словакии, Болгарии, Венгрии и Румынии. На сегодняшний день около десяти тысяч военнослужащих распределены по восьми боевым группам.
«Союзники дополнительно развернули “беспрецедентное” количество средств противовоздушной обороны наземного базирования, таких как ракеты Patriot, и корабли, способные к противовоздушной обороне, в море», — сообщила пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску.
Постоянная группировка и целесообразность
Несмотря на расширение военного контингента и подготовку вооружения, НАТО не спешит брать на себя обязательства по созданию постоянной группировки. Более того, западные аналитики и высокопоставленные чиновники уверены, что это потребует значительных вложений от каждого члена Альянса.
Однако это не дает полной гарантии защиты в случае потенциальной эскалации конфликта с Россией.
«Быть быстрее русских в критическом месте — это единственный показатель, который имеет значение для эффективного сдерживания, и мы все еще не можем этого сделать», — заявил генерал-лейтенант армии США в отставке Бен Ходжес.
Помимо этого, часть стран Альянса считает, что расширение контингента может ограничить гибкость НАТО в долгосрочной перспективе. Так, например, Германия, которая возглавляет боевую группу в Литве, выступила против размещения бригады на постоянной основе, заявив, что более целесообразно держать резервные силы на немецких базах.
Колоссальные планы
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в июне 2022 года заявил о планах привести в повышенную готовность 300 тысяч военнослужащих вместо 40 тысяч ранее. В соответствии с этой моделью войска Североатлантического альянса будут предварительно распределены по конкретным странам. Отмечается, что 100 тысяч военнослужащих могут быть развернуты в течение первых десяти дней, а остальные 200 тысяч — за 30 дней.
Впрочем, после столь громкого заявления Столтенберга некоторые официальные представители Альянса пошли на попятную. По их словам, общая численность является концептуальной, и ее необходимо еще согласовать на уровне национальных государств.
«Поезд покинул станцию до того, как были проложены пути», — заметил научный сотрудник Эстонского международного центра обороны и безопасности Томас Ермалавичюс.
Ранее «Политика Сегодня» писала о том, как британская армия опоздала с модернизацией на полвека.