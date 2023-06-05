«Крупнейшая перестройка». НАТО удвоило военное присутствие в Восточной Европе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в июне 2022 года заявил о планах привести в повышенную готовность 300 тысяч военнослужащих вместо 40 тысяч ранее. В соответствии с этой моделью войска Североатлантического альянса будут предварительно распределены по конкретным странам. Отмечается, что 100 тысяч военнослужащих могут быть развернуты в течение первых десяти дней, а остальные 200 тысяч — за 30 дней.