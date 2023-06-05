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ФАН сообщил подробности работы пивоварни, сидр которой вызвал массовое отравление

Общество
ФАН сообщил подробности работы пивоварни, сидр которой вызвал массовое отравление

Поставщиком сидра, который ранее стал причиной массового отравления людей в городе Димитровград Ульяновской области, стала пивоварня ООО «Варка», расположенная в поселке Винтай Самарской области. ФАН выяснил нюансы работы компании, которая может быть причастна к смертельному инциденту.

Сообщается, что предприятие продолжает работу с 2019 года, при этом в штабе компании насчитывается пять человек. Пивоварня пользовалась хорошей репутацией, но основным ее конкурентным преимуществом была логистическая доступность для сетей Димитровграда.

Случаи употребления отравленного сидра ранее привели к тому, что пострадали десятки жителей Ульяновской области. При этом число скончавшихся после употребления напитка выросло до 16 человек.

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