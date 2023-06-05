Полузащитник «Челси» и сборной Украины по футболу Михаил Мудрик показал боевой снаряд с его именем.
Украинский футболист Михаил Мудрик, которого назвали одним из худших трансферов «Челси» за всю историю, похвастался помощью ВСУ. Полузащитник лондонского клуба опубликовал в социальных сетях фотографию боевого снаряда. На нем была нанесена надпись маркером на украинском языке.
«Теплый привет от Мудрика М.», — указывалось на боеприпасе.
Мудрик перешел в «Челси» из «Шахтера» в январе 2023 года. В 17 матчах за лондонский клуб футболист сборной Украины сделал две результативные передачи.