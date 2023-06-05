Футболист сборной Украины Мудрик показал снаряд ВСУ с его именем

Украинский футболист Михаил Мудрик, которого назвали одним из худших трансферов «Челси» за всю историю, похвастался помощью ВСУ. Полузащитник лондонского клуба опубликовал в социальных сетях фотографию боевого снаряда. На нем была нанесена надпись маркером на украинском языке.