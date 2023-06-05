Политолог Дудаков раскрыл главную ошибку Байдена в гонке за пост президента США

Кандидаты на пост президента США выбрали одним из инструментов предвыборной гонки украинский конфликт, однако вопрос целесообразности помощи Киеву показал раскол не только между Республиканской и Демократической партиями, но и внутри каждой из них. Об этом пишет американист Малек Дудаков в Telegram.
«Часть политиков продолжает гнуть ястребиную линию, остальные же пытаются сыграть на усталости общества от Украины», — заметил политолог.
Так, кандидат от демократов Роберт Кеннеди-младший раскритиковал правительство за оказываемую Киеву помощь. Племянник бывшего хозяина Белого дома оценил потери ВСУ в 350 тысяч солдат и связал гибель военнослужащих с нынешним руководством Демпартии, которое, по его словам, втягивает Штаты в третью мировую войну.
В то же время действующий президент Джозеф Байден продолжает «делать ставку» на контрнаступление Украины, чтобы впоследствии назвать это своей победой, обратил внимание американист.
«В случае провала контрнаступа запрос в обществе на перемирие станет еще сильнее. И это только добавит очков оппонентам Байдена — как на праймериз Демпартии, где активизировался Кеннеди, так и на основных выборах, где Байден уже отстает по рейтингам от [Дональда] Трампа», — считает эксперт.
Среди республиканцев наблюдается аналогичная ситуация. Трамп и губернатор Флориды Рон Десантис обещают заключить перемирие с Россией, однако среди однопартийцев нет единого мнения на этот счет. Другой кандидат от «слонов» Никки Хейли опасается, что поражение на Украине сработает для Вашингтона как «эффект домино» и обернется для США потерей контроля над Тайванем.
Ранее историк-американист Александр Петров в беседе с «Политикой Сегодня» оценил шансы кандидата от республиканцев Рона Десантиса получить право представлять партию на выборах, а также вероятность его встречи на финишной прямой с Байденом и Кеннеди-младшим. Подробнее — в нашей статье.