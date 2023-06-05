Политолог Дудаков раскрыл главную ошибку Байдена в гонке за пост президента США

Среди республиканцев наблюдается аналогичная ситуация. Трамп и губернатор Флориды Рон Десантис обещают заключить перемирие с Россией, однако среди однопартийцев нет единого мнения на этот счет. Другой кандидат от «слонов» Никки Хейли опасается, что поражение на Украине сработает для Вашингтона как «эффект домино» и обернется для США потерей контроля над Тайванем.