Украинский институт будущего сообщил о резком сокращении числа граждан

Численность населения Украины сократилась на 8,6 млн человек с февраля 2022 года. Об этом сообщили специалисты Украинского института будущего.
Согласно данным аналитиков, за этот период страну покинули 20,7 млн граждан. Из них вернулись лишь 12,1 млн украинцев. К началу 2022 года на Украине проживало порядка 37,6 млн человек.
«Работают более 9,1-9,5 млн украинцев, а если отнять бюджетников, останется около 6-7 млн человек», — говорится в сообщении исследователей.
По словам ученых, если такая тенденция сохранится, через несколько лет на Украине будет вдвое больше пенсионеров, чем работающих. Из-за этого в стране будет «некому создавать ВВП», говорится на странице института в соцсетях.