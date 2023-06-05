Кедми объяснил панический страх США перед ядерным превосходством России

Вашингтон оказался в крайне неудобном положении, так как его ядерный арсенал устарел к тому моменту, как Россия расширила спектр стратегических возможностей, заявил аналитик Яков Кедми.
Он напомнил, что американские военные отчаянно пытаются наверстать упущенное. В США ведется разработка новых вооружений, но соответствующие проекты будут реализованы только в следующем десятилетии.
«Вся ядерная триада США – баллистические ракеты наземного базирования, морского базирования, подводные лодки, самолеты и ракеты воздушного базирования – не просто стареют. Они дряхлеют», — сказал эксперт.
Как полагает Кедми, именно с этим связана риторика Белого дома о необходимости создать «новую архитектуру контроля над вооружениями». По его словам, США видят спасение для себя только в ограничении конкурентов.