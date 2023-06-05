Жители Уфы принесли Хабирову свиную кишку в знак протеста против точечной застройки

Жители Уфы решили привлечь внимание главы Башкирии Радия Хабирова необычным способом. В знак протеста против строительства высотного дома на улице Шота Руставели горожане принесли в администрацию чиновника свиную кишку, пишет газета «Коммерсантъ».
Как поделилась с изданием одна из инициаторов акции Алла Яковлева, причиной недовольства местных жителей стало желание компании ПСК-6 построить рядом с домом по Руставели, который и без того находится в плохом состоянии, два 35-ти и 36-этажных жилых здания. Участники акции полагают, что новые сооружения приведут к еще большим разрушениям.
При этом конфликт между гражданами и застройщиками длится уже несколько лет. В сентябре 2020 года глава республики встал на сторону протестующих и потребовал остановить реализацию «бессовестного» проекта. Кроме того, он четко дал понять, что воевать с ним бессмысленно — «кишку порвете».
В компании ПСК-6 поняли недвусмысленный намек и отказались от идеи застройки квартала, но уже в июле 2021-го заключили с мэрией еще одно соглашение, согласно которому организация получила право развивать территорию по обновленному проекту.
Однако особых изменений не произошло: высотку лишь развернули на 90 градусов, а расстояние до дома по Руставели увеличилось с 10 до 15 метров. Все это свидетельствует о том, что поручение Хабирова так и не было выполнено, заметила Яковлева.
«Мы надеемся, что Радий Фаритович сможет выяснить, кто кому порвал кишку», — резюмировала она.
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