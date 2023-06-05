В России для снижения числа ДТП изменят положения по допуску транспортных средств к эксплуатации

По мнению Калинина, давно было пора ужесточить требования к допуску автомобилей на автотрассы за счет наведения порядка в системе подготовки транспортных средств к эксплуатации и обязанностям должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения в нашей стране. Речь идет о вступающих в силу с 1 сентября 2023 года изменениях в постановление правительства России от 23 октября 1993 года №1090 «О Правилах дорожного движения», сообщают «Ветеранские вести».