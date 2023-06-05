НАТО планирует расшириться в Брюсселе из-за нехватки места для новых участников

НАТО планирует расширение своей штаб-квартиры, включая строительство нового здания и офисных помещений в Брюсселе. Это связано с поиском мест для недавно принятой в состав Финляндии и будущих возможных участников.
Об этом сообщает веб-сайт Euractiv со ссылкой на дипломатов.
«Процесс переезда делегации Финляндии в штаб-квартиру НАТО будет завершен в ближайшие недели и месяцы», — уточнили в Альянсе.
Другие источники сайта утверждают, что дополнительное здание может быть воздвигнуто на территории военного городка.
Ранее Финляндия официально вступила в НАТО, на этапе становления новым членом находится Швеция, а также все еще не исключена возможность Украины и Грузии пополнить ряды объединения.