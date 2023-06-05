Бастрыкин поручил передать в ГСУ СК РФ уголовные дела по фактам отравления россиян сидром

Глава СК России Александр Бастрыкин дал поручение передать уголовные дела об отравлении людей в Самарской и Ульяновской областях в ГСУ СК России. Такое решение приняли для наиболее объективного расследования, сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее силовики задержали предпринимателя из Самарской области, который поставлял суррогатный алкоголь в магазине. По данным следствия, задержанный осуществлял производство продукции в поселке Винтай Красноглинского района.
С 3 по 4 июня 2023 года жители города Димитровграда попали в больницу с отравлением неизвестным веществом. Несколько человек погибли. Все они употребляли сидр, купленный в разных магазинах.
Кроме того, две женщины погибли в Самарской области из-за такой же причины. Напитки они приобрели в магазине города Новокуйбышевска. Также глава ведомства поручил изучить уголовное дело об отравлении спиртосодержащей жидкостью в Удмуртии.