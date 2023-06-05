Собчак обвинила «кинувшего» ее с обещанием Соловьева

Телеведущая Ксения Собчак устроила журналисту Владимиру Соловьеву холодный душ из-за невыполнения «данного ей слова».
Экс-ведущая скандального реалити-шоу «Дом-2» обвинила «кинувшего» ее с обещанием коллегу. Собчак объяснила, что она пришла на первый эфир «Соловьев Live», чтобы ведущий дал ей впоследствии интервью. Однако он не сдержал слово, хотя неоднократно обещал ей это, утверждает светская львица.
«Это был первый эфир "Соловьев Live". Я говорю: "Давайте так. Говорят, вам, Владимир Рудольфович, верить нельзя – что вы всех кидаете. Но я такой человек – я всегда верю в лучшее. Я к вам приду, если вы обещаете, если вы дадите слово, что придете ко мне на интервью". Владимир Рудольфович дал слово – один раз при мне, затем при его директоре, несколько раз пообещал мне, что придет ко мне на интервью. Он этого не сделал», — рассказала журналистка.
Ранее телеведущий Владимир Соловьев высказался о Собчак в ответ на ее провокационную активность во время специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. По мнению Соловьева, журналистка за скандалами и суетой прячет комплексы и пустоту.