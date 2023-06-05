Собчак обвинила «кинувшего» ее с обещанием Соловьева

Экс-ведущая скандального реалити-шоу «Дом-2» обвинила «кинувшего» ее с обещанием коллегу. Собчак объяснила, что она пришла на первый эфир «Соловьев Live», чтобы ведущий дал ей впоследствии интервью. Однако он не сдержал слово, хотя неоднократно обещал ей это, утверждает светская львица.