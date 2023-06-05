Пригожин напомнил украинской стороне о «должке» по количеству обменных пленных

Пригожин подчеркнул, что подполковник Винивитин не находится в плену у ЧВК «Вагнер». Он был задержан и передан для проведения следственных действий. Основатель «оркестра» также заявил, что не готов «отдавать никого из русских в обмен на русских». Вместо этого он напомнил украинской стороне о небольшом «должке».