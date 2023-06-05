Пригожин напомнил украинской стороне о «должке» по количеству обменных пленных

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин отказался обменивать подполковника ВС РФ Романа Винивитина на взятых в плен легионом «Свобода России»✱ (запрещенная в РФ террористическая организация) солдат. По его словам, за украинской стороной остался «должок».
Пригожин подчеркнул, что подполковник Винивитин не находится в плену у ЧВК «Вагнер». Он был задержан и передан для проведения следственных действий. Основатель «оркестра» также заявил, что не готов «отдавать никого из русских в обмен на русских». Вместо этого он напомнил украинской стороне о небольшом «должке».
«Хочу обратить внимание, что за украинской стороной есть небольшой должок по количеству обменных пленных, поэтому попробуем напомнить о нем», — приводит его заявление пресс-служба компании «Конкорд».
Пресс-служба Евгения Пригожина ранее опубликовала видеозапись, на которой Роман Винивитин признается в том, что из личной неприязни обстрелял машину ЧВК «Вагнер». Отмечается, что в момент обстрела он находился в состоянии алкогольного опьянения.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация