Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной озвучила подробности госпитализации актрисы

Народную артистку РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину экстренно госпитализировали в Москве. Дочь актрисы Ольга Шукшина раскрыла подробности состояния звезды фильма «Калина красная».
Федосеева-Шукшина проходит плановое обследование в одной из столичных клиник. Дочь актрисы сообщила, что артистка находится в «надежных руках».
«В одном из лучших лечебно-профилактических учреждений», — сообщила собеседница ТАСС.
Ранее СМИ сообщили, что у актрисы подозревают инсульт. В настоящее время врачи проводят обследование 84-летней звезды.