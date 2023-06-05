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Прокуратура Германии обвинила лидера фракции АдГ в использовании нацистской речевки

Политика
Прокуратура Германии обвинила лидера фракции АдГ в использовании нацистской речевки

Прокуратура ФРГ выставила обвинение главе фракции «Альтернатива для Германии» Бьорну Хеке. Об этом стало известно в понедельник, 5 июня.

Сообщается, что причиной стало использование нацистской речевки «Все для Германии». Некогда она была немецким лозунгом времен правления Адольфа Гитлера.

Ранее президент Республики Сербской Милорад Додик раскритиковал Запад за взращивание фашистской риторики в борьбе с Россией. Он напомнил, что нацистские взгляды на Украине несут угрозу глобальной безопасности на европейском континенте.

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