Прокуратура ФРГ выставила обвинение главе фракции «Альтернатива для Германии» Бьорну Хеке. Об этом стало известно в понедельник, 5 июня.
Сообщается, что причиной стало использование нацистской речевки «Все для Германии». Некогда она была немецким лозунгом времен правления Адольфа Гитлера.
Ранее президент Республики Сербской Милорад Додик раскритиковал Запад за взращивание фашистской риторики в борьбе с Россией. Он напомнил, что нацистские взгляды на Украине несут угрозу глобальной безопасности на европейском континенте.