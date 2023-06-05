Sohu: Китай всего одной плохой новостью стер в пыль надежды США на налаживание связей

Китайская власть всего одним маневром поставила крест на надеждах Белого дома относительно налаживания партнерских связей между государствами. Какое неприятное известие получил Вашингтон, рассказали журналисты Sohu.
Совсем недавно министр американской торговли Джина Раймондо провела переговоры с коллегой из КНР Ван Вэньтао, в ходе которых они затронули тему взаимодействия Пекина и Вашингтона в экономической отрасли. Эта встреча настолько воодушевила западную прессу, что в СМИ сразу же стали говорить о нормализации отношений между двумя державами.
Однако спустя короткое время КНР всего одной новостью зарубила на корню мечты Соединенных Штатов. Руководитель китайского МО Ли Шанфу не согласился идти на контакт с главой Пентагона Ллойдом Остиным, пишут авторы в статье, которую пересказала «ПолитРоссия».
«Соединенные Штаты получили наихудшую новость за текущий год. Она свидетельствует, что Китай раскусил американское лицемерие», — отметили журналисты.
Ранее в США заявили, что Пекин не отвечает на звонки по вопросу контроля над вооружениями. Об этом рассказал телеканал «360».