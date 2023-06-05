Sohu: Китай всего одной плохой новостью стер в пыль надежды США на налаживание связей

Совсем недавно министр американской торговли Джина Раймондо провела переговоры с коллегой из КНР Ван Вэньтао, в ходе которых они затронули тему взаимодействия Пекина и Вашингтона в экономической отрасли. Эта встреча настолько воодушевила западную прессу, что в СМИ сразу же стали говорить о нормализации отношений между двумя державами.